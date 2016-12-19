Премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Греция в 2017 году вернется на международный рынок долгосрочного кредитования, несмотря на нерешенные пока проблемы с кредиторами.



Греция лишилась доступа к международному рынку долгосрочных заимствований в 2010 году из-за чрезмерно высокого процента по займам, вызванного кризисом доверия. Страна финансирует свои потребности в заимствованиях за счет кредитов по программам помощи и размещения краткосрочных векселей на внутреннем рынке.

При этом Афины и международные кредиторы не могут завершить вторую оценку программы реформ, от которой зависит выделение кредитов. Помимо этого Европейский механизм стабильности заморозил решение Еврогруппы об облегчении долгового бремени Греции после того, как Ципрас решил направить на помощь бедным часть дополнительных доходов бюджета.

Экономика Греции после семи лет постоянного и почти непрерывного спада, после семи лет глубокой рецессии сегодня стоит на пороге возвращения к росту, ситуация начинает меняться фундаментально, заявил Ципрас в четверг на презентации суперфонда инвестиций для инновационных предприятий (Equifund of Funds).

«Греция в 2017 году не просто вернется к росту, но вернется к очень высоким темпам. Прогноз роста — 2,7% в 2017 году и 3,1% роста в 2018 году», — сказал премьер.

«У Греции сейчас есть все основания для самостоятельного выхода в 2017 году на финансовые рынки», — добавил Ципрас.

По его словам, сейчас цель правительства — закрыть вторую оценку, выполнив все требуемые по соглашению с кредиторами меры, чтобы не поставить под угрозу положительный импульс в экономике.

Он заявил также, что экономические показатели важны, но они должны быть отражены в уровне жизни и уровне оптимизма граждан страны, так как они формируют экономику.