Топливно-энергетический комплекс обеспечивает более четверти валового внутреннего продукта (ВВП) России и половину поступлений в бюджет. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед заседанием по обсуждению проекта «Энергетической стратегии России до 2035 года».



«В топливно-энергетическом комплексе более четверти валового внутреннего продукта, и более половины федерального бюджета создается в ТЭК», — отметил он.

Глава правительства напомнил, что Россия имеет уникальный опыт энергоснабжения на огромных территориях, где используются все виды энергоносителей.

Медведев поздравил представителей энергетического комплекса с их профессиональным праздником.

«Я хотел бы поздравить всех, кто работает в электроэнергетическом комплексе, с профессиональным праздником, с Днем энергетика. Электроэнергетика, как и нефтяная, газовая, угольная промышленность, занимает ключевые позиции в нашей экономике», — подчеркнул он.