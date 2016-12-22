Альфа-Банк предоставил финансирование промышленно-инвестиционной группе «ТАИФ». Кредит в размере 230 млн долларов выдан ОАО «ТАИФ» сроком на пять лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиций ГК «ТАИФ», уточняется в сообщении банка.

В кредитной организации напомнили, что ранее она приняла участие в финансировании инвестпрограммы ОАО «ТАИФ-НК», включающей капиталоемкий проект по строительству комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, на сумму 800 млн долларов. Реализация не имеющего аналогов в мире инвестиционного проекта и модернизация нефтеперерабатывающего завода позволят полностью исключить производство темных нефтепродуктов и увеличить глубину переработки нефти, подчеркивается в релизе.



«Надеемся, что финансовая поддержка банка внесет вклад в успешное развитие группы компаний «ТАИФ» и реального сектора экономики Татарстана и Российской Федерации», — комментирует продолжение сотрудничества организаций член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин. Банк заинтересован в дальнейшем финансировании проектов группы «ТАИФ», заверил Першин.