Альфа-Банк предоставил финансирование промышленно-инвестиционной группе «ТАИФ». Кредит в размере 230 млн долларов выдан ОАО «ТАИФ» сроком на пять лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиций ГК «ТАИФ», уточняется в сообщении банка.
В кредитной организации напомнили, что ранее она приняла участие в финансировании инвестпрограммы ОАО «ТАИФ-НК», включающей капиталоемкий проект по строительству комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, на сумму 800 млн долларов. Реализация не имеющего аналогов в мире инвестиционного проекта и модернизация нефтеперерабатывающего завода позволят полностью исключить производство темных нефтепродуктов и увеличить глубину переработки нефти, подчеркивается в релизе.
«Надеемся, что финансовая поддержка банка внесет вклад в успешное развитие группы компаний «ТАИФ» и реального сектора экономики Татарстана и Российской Федерации», — комментирует продолжение сотрудничества организаций член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин. Банк заинтересован в дальнейшем финансировании проектов группы «ТАИФ», заверил Першин.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 341,84 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 353,63 млрд, кредитный портфель — 1 453,55 млрд, обязательства перед населением — 637,32 млрд.