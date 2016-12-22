Deutsche Bank пытается реструктурировать часть долгов избранного президента США Дональда Трампа примерно на 300 млн долларов в попытке уменьшить вероятность возникновения конфликта интересов между кредитором и президентом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления лиц, осведомленных в этом вопросе.



Отмечается, что, независимо от возможных условий реструктуризации кредита, этот процесс осложнит отношения между крупнейшим банком Германии и его клиентом. Как сообщает Bloomberg, в работе с банкирами Трамп чаще всего использовал «самый мощный инструмент» — свое личное поручительство.

Теперь же эта гарантия, которая использовалась для получения более выгодных условий для Trump Organization, — одна из главных тем обсуждения проблемы реструктуризации долгов в Deutsche Bank. Несколько направлений деятельности этого банка находятся под следствием со стороны властей США, в том числе касаемо проведения Deutsche Bank сомнительных операций в России.

Также отмечается, что Deutsche Bank предоставлял кредиты другим членам семьи Трампа, в частности его зятю Джареду Кушнеру.