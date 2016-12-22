Замминистра экономического развития Игорь Рева уходит со своего поста, сообщил RNS федеральный чиновник и подтвердил сотрудник ведомства.

«Игорь Рева уходит с января. Он человек из команды Алексея Улюкаева (бывшего министра экономического развития. — Прим. ред.)», — сказал федеральный чиновник.

«Уйдет с января», — подтвердил сотрудник Минэкономразвития.

В Минэкономразвития пока не прокомментировали информацию.

В ведении Ревы находятся департаменты обеспечения деятельности, кадров, правовой и финансовый. По словам одного из источников, ранее Улюкаев выдвигал Реву на должность главы Росреестра, но в итоге она досталась Виктории Абрамченко из Минсельхоза.

Кто будет назначен на место Ревы, пока неизвестно. По словам сотрудника Минэкономразвития, скорее всего, это будет человек из окружения нового министра Максима Орешкина.

Игорь Рева работал с Алексеем Улюкаевым с 2001 года. Сначала он был советником Улюкаева в Минфине, когда тот занимал должность первого замминистра финансов. Затем он перешел вместе с Улюкаевым в Центральный банк также в качестве его советника. В ЦБ с Улюкаевым Рева проработал до 2010 года.

В 2010 году Рева возглавил фонд развития экономических и финансовых исследований «Финансы и развитие». В 2014 году, когда Улюкаев стал министром экономического развития, Рева перешел в министерство на должность директора департамента обеспечения деятельности Минэкономразвития. 15 апреля 2014 года Рева стал замминистра экономического развития.

Алексей Улюкаев был арестован в ночь на 15 ноября в офисе «Роснефти». Его обвиняют в вымогательстве взятки у сотрудников «Роснефти» в размере 2 млн долларов за выдачу положительной оценки по приватизации госпакета «Башнефти» самой «Роснефтью». Улюкаев находится под домашним арестом до 15 января. Новым министром экономического развития назначен выходец из Минфина Максим Орешкин.