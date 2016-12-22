Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в столичном Смартбанке (лицензия отозвана 28 марта этого года), по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 616,851 млн рублей. Сообщение об этом размещено на сайте АСВ.

Как уточняется, недостача связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по ценным бумагам (536,663 млн рублей), «прочим активам» (58,76 млн), основным средствам (17,646 млн, в том числе на неотделимые улучшения в арендованных помещениях банка приходится 5,239 млн рублей недостачи), кредитным договорам с физическим лицами (3,782 млн рублей).

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии», — отмечается в релизе АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 486 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Арбитражный суд Москвы в конце июня признал Смартбанк банкротом. По данным истца, Центробанка, «дыра» в балансе кредитной организации составляет около 4,3 млрд рублей.



В августе ЦБ также сообщил о выявлении операций бывшего руководства Смартбанка с признаками вывода активов путем замещения реальных активов неликвидными ценными бумагами на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.