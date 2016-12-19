Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Липецккомбанка до «В++», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А (III)» со «стабильным» прогнозом, напоминают в агентстве.

Понижение рейтинга обусловлено прежде всего ухудшением качества кредитного портфеля банка (доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за год с 1 декабря 2015-го выросла на 3,1 процентного пункта до 14,5%), что также оказывает давление на норматив достаточности основного капитала (Н1.2 на 1 декабря 2016-го — 7,4%, при этом полное обесценение более чем 1,7% остатка ссудной задолженности может привести к нарушению норматива без увеличения капитала или снижения активов под риском), поясняется в релизе. Кроме того, агентство продолжает отмечать значительный объем финансирования связанных сторон: на начало текущего месяца выданные межбанковские кредиты, остатки на корреспондентских счетах и вложения в облигации основного собственника (банк «Зенит») составляли свыше 30% чистых активов, что превышает капитал банка. Негативное влияние на рейтинг также оказывает убыточность деятельности Липецккомбанка (за годовой период с 1 октября 2015-го показатель ROE составил минус 3,2%).



Положительно на рейтинг влияет высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны собственника. Аналитики также отмечают сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном горизонте. Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.