«РуссНефть», которая в конце ноября провела IPO на Московской бирже (20% акций были проданы примерно за 500 млн долларов), предложила акционерам одобрить реструктуризацию основного кредита перед ВТБ на 1,3 млрд долларов. Этот вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров, которое назначено на 24 января 2017 года.

«Реструктуризация (кредита) предполагает более комфортные для компании условия: перенос срока погашения на 2026 год (предыдущий срок — 2023 год) при незначительном изменении процентной ставки», — сказал представитель компании.

«ВТБ согласовал данные изменения», — сказал РБК представитель банка.

На внеочередном собрании акционеров «РуссНефти» 24 января также будут рассматриваться еще два вопроса: об одобрении «взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», и «одобрении сделки, в которой есть заинтересованность». Эти сделки представляют собой поручительства по кредиту (перечень поручителей и объем гарантий остаются без изменений), их одобрение носит технический характер, сказал представитель «РуссНефти».

Акционеры, которые будут голосовать против реструктуризации кредита ВТБ или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа «РуссНефтью» всех или части принадлежащих им акций.