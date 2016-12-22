Отрицательная разница между активами и обязательствами Военно-Промышленного Банка на момент отзыва лицензии составила 36,58 млрд рублей. Такие данные содержатся в заключении временной администрации о финансовом состоянии банка. Как следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ, активы банка оцениваются в 1 млрд 420 млн рублей, обязательства — в 37 млрд 997 млн рублей.



В ноябре ЦБ публиковал информацию о том, что «дыра» в балансе Военно-Промышленного Банка составила 27,25 млрд рублей, тогда размер активов оценивался в 10,7 млрд рублей.

Напомним, лицензия у ВПБ была отозвана 26 сентября текущего года. Регулятор пришел к выводу, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган.