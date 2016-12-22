Торги акциями на Московской бирже закрылись в «красной зоне». Так, индекс ММВБ понизился на 1,7% до 2 174,64 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,32% до 1 125,8 пункта.



Акции Сбербанка подешевели на 2,56%, ВТБ — на 0,18%, «Газпрома» — на 1,84%, Московской биржи — на 2,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,93%.

«В четверг зафиксировано серьезное снижение отечественных фондовых индексов при солидных объемах, что, вероятно, следует считать признаком начала предпраздничных распродаж бумаг. Впрочем, явное нежелание инвесторов вытягивать индикаторы рынка акций на новые максимумы почувствовалось еще в среду. Таким образом, мы вынуждены констатировать, что движение в рамках предновогоднего ралли окончено и до конца года, очевидно, торговля на фондовом рынке будет неяркой и малоактивной», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.