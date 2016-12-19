Депутаты Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Мартин Шаккум, член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в нижнюю палату парламента проект поправок к закону «О Центральном банке Российской Федерации», расширяющих полномочия регулятора по взаимодействию с кредитными организациями. Сообщение об этом опубликовано на сайте Госдумы.

Предлагается предоставить Банку России право взаимодействовать с кредитными организациями посредством создания на официальном сайте информационного ресурса в форме «Личных кабинетов» кредитных организаций в целях получения последними от ЦБ документов, в том числе требований, а также передачи в Банк России отчетности, документов, обращений о предоставлении разъяснений по применению нормативных актов ЦБ.



«Введение указанной нормы позволит Банку России ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью кредитной организации от территориального учреждения Банка России, решить вопрос с установлением момента доставки предписаний ЦБ», — поясняется в сообщении на сайте Госдумы.