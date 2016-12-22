Агентство по страхованию вкладов с 23 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам трех кредитных организаций, лишившихся лицензий ЦБ: М2М Прайвет Банка, Вега-Банка, Международного Банка Развития.



Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи», а также публикуется 23 декабря в газете «Московская правда».



Прием заявлений на выплату страхового возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через банки-агенты. Напомним, для «М2М» это МИнБанк, для Вега-Банка — Росгосстрах Банк, для Международного Банка Развития — Россельхозбанк.