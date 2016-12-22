Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 16 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 61,0075 рубля. Курс евро уменьшился на 1 копейку, остановившись на отметке 63,7925 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 61,115 рубля, минимальный — 60,6825. Всего за торговый день совершено 34 118 сделок на 3 млрд 346 млн 515 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,85 рубля, минимальный — 63,4225. Всего за торговый день совершено 5 708 сделок на 367 млн 722 тыс. евро.