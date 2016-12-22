Верховный суд РФ не пересмотрит выводы нижестоящих инстанций о законности приказа Центробанка об отзыве лицензии у Мосстройэкономбанка (М Банка), сообщили РАПСИ в суде.

ВС отказал бизнесмену Анатолию Мотылеву в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам.

Столичный арбитраж 27 января подтвердил законность соответствующего приказа ЦБ. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа согласились с выводами суда первой инстанции.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит 20 января заявление компании «Флауари Девелопментс Лимитед» (Британские Виргинские острова) о признании банкротом Мотылева. Кроме того, в августе арбитраж принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила признать бизнесмена банкротом.

ЦБ в конце июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева: «Российского Кредита», «Тульского Промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев был акционером «Российского Кредита» и председателем его совета директоров, в М Банке он также акционер.

Арбитражный суд Москвы 19 октября 2015 года признал М Банк банкротом. Затем апелляционный суд подтвердил это решение, которое пытался отменить председатель наблюдательного совета банка Михаил Пальшин.



Представитель ЦБ ранее сообщил в суде, что, по окончательной оценке временной администрации, имущество банка стоит 11,4 млрд рублей, а обязательства превышают 39,6 млрд. Представитель временной администрации подтвердил, что «дыра» в капитале М Банка оценивается в 28,2 млрд рублей. Суды уже признали банкротами и три остальные кредитные организации из группы Мотылева.