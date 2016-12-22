Верховный суд РФ не пересмотрит выводы нижестоящих инстанций о законности приказа Центробанка об отзыве лицензии у Мосстройэкономбанка (М Банка), сообщили РАПСИ в суде.
ВС отказал бизнесмену Анатолию Мотылеву в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам.
Столичный арбитраж 27 января подтвердил законность соответствующего приказа ЦБ. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа согласились с выводами суда первой инстанции.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 20 января заявление компании «Флауари Девелопментс Лимитед» (Британские Виргинские острова) о признании банкротом Мотылева. Кроме того, в августе арбитраж принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила признать бизнесмена банкротом.
ЦБ в конце июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева: «Российского Кредита», «Тульского Промышленника», М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев был акционером «Российского Кредита» и председателем его совета директоров, в М Банке он также акционер.
Арбитражный суд Москвы 19 октября 2015 года признал М Банк банкротом. Затем апелляционный суд подтвердил это решение, которое пытался отменить председатель наблюдательного совета банка Михаил Пальшин.
Представитель ЦБ ранее сообщил в суде, что, по окончательной оценке временной администрации, имущество банка стоит 11,4 млрд рублей, а обязательства превышают 39,6 млрд. Представитель временной администрации подтвердил, что «дыра» в капитале М Банка оценивается в 28,2 млрд рублей. Суды уже признали банкротами и три остальные кредитные организации из группы Мотылева.
Возглавлявшему наблюдательный совет М Банка (Мосстройэкономбанка) Михаилу Пальшину отказано в передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы от 26 октября 2015 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2016-го и постановление Арбитражного суда Московского округа от 28 июля по делу о банкротстве кредитной организации, следует из определения Верховного суда.