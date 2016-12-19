Банк «Югра» открыл операционный офис в Магнитогорске Челябинской области, относящийся к филиалу в Тюмени. Новое отделение располагается по адресу: пр-т Карла Маркса, д. 134.

Как отмечается в релизе банка, операционный офис в Магнитогорске будет оказывать полный спектр банковских услуг предприятиям и населению.

Офис в Магнитогорске стал 111-м отделением банка в России. Уточняется, что в Уральском федеральном округе банк также представлен в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Мегионе, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Салехарде, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Миассе и Урае.



Новое отделение обслуживает клиентов-физлиц по будням с 9:00 до 18:00, юридических лиц — до 17:00.