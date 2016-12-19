Банк «Югра» открыл операционный офис в Магнитогорске Челябинской области, относящийся к филиалу в Тюмени. Новое отделение располагается по адресу: пр-т Карла Маркса, д. 134.
Как отмечается в релизе банка, операционный офис в Магнитогорске будет оказывать полный спектр банковских услуг предприятиям и населению.
Офис в Магнитогорске стал 111-м отделением банка в России. Уточняется, что в Уральском федеральном округе банк также представлен в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Мегионе, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Салехарде, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Миассе и Урае.
Новое отделение обслуживает клиентов-физлиц по будням с 9:00 до 18:00, юридических лиц — до 17:00.
ПАО «Банк «Югра» — крупный по размеру активов банк, сменивший в октябре 2016 года «прописку» — с Тюменской области (г. Мегион) на столичную. В настоящий момент кредитная организация активно расширяет филиальную сеть, концентрируясь на кредитовании и обслуживании счетов корпоративных лиц, а также на привлечении средств населения во вклады. Основным источником фондирования для банка выступают вклады населения, формирующие 43% нетто-пассивов.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 323,28 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 54,28 млрд, кредитный портфель — 261,81 млрд, обязательства перед населением — 172,17 млрд.