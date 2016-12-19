Следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с незаконным взысканием денежных средств со страховой компании за несуществующие дорожно-транспортные происшествия. Фигурантам уголовного дела, двоим депутатам Волгоградской городской думы, предъявлено обвинение по уголовной статье о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, обвиняемые через аффилированных лиц создали коммерческую организацию — ООО «Верный выбор»; сотрудники этой компании на протяжении длительного периода времени в судебном порядке незаконно взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» денежные средства за несуществующие ДТП. «Для этого они оформляли либо покупали у автомошенников фиктивные извещения о ДТП, так называемые европротоколы, для составления которых не требуется участие сотрудника полиции. В дальнейшем, чтобы не предоставлять страховой компании «пострадавший» автомобиль для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированной организации, которая к тому же завышала стоимость восстановительного ремонта транспортного средства. Затем необходимый пакет документов прилагался к исковому заявлению, ответчиком по которому выступала страховая компания», — рассказывают правоохранители.

Участие в судах принимали «специальные» юристы еще одной подконтрольной организации. Несмотря на то что им выплачивалась фиксированная заработная плата из бухгалтерии ООО «Верный выбор», свои услуги они дополнительно оценивали в 20 тыс. рублей, взыскивая эту сумму в судебном порядке со страховой компании. Таким образом, страховая выплата возрастала в несколько раз.

Только за этот год «Росгосстраху» причинен ущерб на сумму около 50 млн рублей.



Депутаты уже допрошены в статусе обвиняемых. Своей вины они по-прежнему не признают. Расследование уголовного дела продолжается.