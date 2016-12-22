Национальное рейтинговое агентство повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Меткомбанк» (город Каменск-Уральский Свердловской области) до уровня «АА» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили в агентстве, напомнив, что рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 3 декабря 2012 года на уровне «АА-», а последнее рейтинговое действие было произведено 20 января 2016-го, когда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» с «позитивным» прогнозом.

Факторами, позволившими повысить рейтинговую оценку, аналитики называют увеличение размера собственных средств банка на 12 млрд рублей, что положительно влияет на уровень его устойчивости и ликвидности; стабильную клиентскую базу банка; высокие финансовые показатели, характеризующие деятельность кредитной организации; высокое качество управления бизнесом при адекватной оценке банком принимаемых рисков.



Основным фактором, сдерживающим рейтинговую оценку, остается высокая концентрация средств на крупнейших клиентах по обеим сторонам баланса, отмечается в релизе. С точки зрения перспектив развития бизнеса основные риски связаны с наличием крупных конкурентов на рынке, уточняют в НРА.

Вексельберг докапитализировал уральский Меткомбанк на 12 млрд рублей Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Меткомбанк» (Каменск-Уральский Свердловской области) на общую сумму 12 млрд рублей. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ЦБ.