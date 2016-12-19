Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги всех облигаций, выпущенных российским банком «Пересвет», до дефолтного уровня «D» с «CC». Вместе с этим S&P подтвердило на уровне «D» долгосрочный рейтинг контрагента и рейтинг по национальной шкале «Пересвета».



Агентство Fitch 24 октября понизило рейтинг банка «Пересвет» до дефолтного уровня «D».

Действия Fitch и S&P связаны с тем, что Банк России 21 октября 2016 года назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет» на шесть месяцев и наложил мораторий на удовлетворение требований вкладчиков. Регулятор сделал это «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам» в установленные сроки.