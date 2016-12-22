В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступной группы, которые похитили крупную сумму денег, убеждая граждан оформлять для них ипотечные кредиты. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 43-летней Елены Тычинской, 38-летней Светланы Вережниковой и 32-летнего Константина Мосина. Им инкриминируется мошенничество в составе организованной группы.

По версии следствия, Тычинская предложила своим знакомым Вережниковой и Мосину организовать преступную группу по хищению денежных средств граждан. Вережникова подыскивала подходящих лиц, которым она и Тычинская предлагали за небольшое денежное вознаграждение (до 30 тыс. рублей) взять ипотечный кредит в одном из банков Омска.

Для положительного решения банком вопроса сообщники изготавливали поддельные документы, в том числе фиктивные справки о заработной плате заемщиков, документы об их трудовой деятельности, размере дохода, а Мосин готовил отчеты с завышенной оценкой стоимости оформляемого в ипотеку жилья.

При этом участники преступной группы убеждали заемщиков в том, что самостоятельно полностью погасят долг. Но после получения денежных средств мошенники прекращали выполнять обязательства по кредитам.

В период с марта 2014 года по 16 июля 2015-го аферисты набрали ипотечных кредитов более чем на 21 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.