Фондовые торги в США в четверг завершились отрицательной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,19% и составил 2 260,96 пункта. Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,12% до 19 918,88. Высокотехнологичный Nasdaq в минусе на 0,44% — на отметке 5 447,42.

«Продолжили отступление американские индексы на торгах четверга. Снижение в целом пока весьма скромное, и далеко от рекордных уровней в преддверии длинных рождественских выходных индексы не ушли. Объемы торгов продолжают падать. Семь из 11 секторов вчера показали отрицательный результат во главе с потребительским (минус 1,01%), в котором продажи прошли в бумагах ретейлеров. Обнародованная статистика оказалась лучше ожиданий по ВВП за третий квартал, но это уже в большей степени отыгранная история, тогда как слабые данные по расходам/доходам граждан в ноябре разочаровали инвесторов. Лучше рынка выглядели акции телекомов. Среди отдельных бумаг отметим рост на 10% нефтепереработчика CVR Energy на фоне назначения советником Трампа инвестора Карла Айкана, а также акций урановой Uranium Resources на 30% на заявлениях Трампа о необходимости наращивания ядерного потенциала Америки», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.