Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в МВД с заявлением о проведении проверки на причастность к выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка руководства Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Счета этих организаций, как выяснилось во время аудита Мострансбанка, могли использоваться для фальсификации ежемесячной отчетности банка перед ЦБ, пишет «Коммерсант».

АСВ направило в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств вкладчиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Предполагаемым организатором хищения агентство называет бывшего председателя правления банка Сергея Захарикова, который ранее в рамках другого дела уже был обвинен в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и с июня находится под домашним арестом.

Претензии АСВ связаны с выводом средств вкладчиков Мострансбанка через малоизвестное ООО «Проммо». Фирма начала активно кредитоваться в банке в 2011 году. Во время аудита АСВ, проведенного после отзыва у банка лицензии в мае этого года, было обнаружено, что задолженность «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд рублей. Договоры с ООО были подписаны председателем правления Захариковым. При этом, считают аудиторы АСВ, в банке была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед Центробанком.

В частности, «в конце каждого календарного месяца» в отчетности Мострансбанка отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением. Для этого, в свою очередь, на счета должника переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). Эта схема, называемая среди банкиров «насосом», работала несколько лет, в результате, отмечают в АСВ, в отчетности банка, сдаваемой по форме 0409101 в ЦБ, задолженность по двум счетам ООО «Проммо» не отражалась.

При этом каждый раз, когда отчетность регулятору уже была отправлена, деньги РАО, ВОИС и РСП возвращались их владельцам. С 1 декабря 2015 года отражение этих операций в бухучете Мострансбанка было прекращено — как отмечается в заявлении АСВ, это было сделано по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП. Участие этих организаций «в операции по сокрытию совершенного хищения», говорится в заявлении, может свидетельствовать о причастности их руководителей к данному преступлению.

В АСВ также считают, что МВД необходимо проверить «Проммо» на возможную аффилированность с бывшим председателем правления банка. Кроме того, предполагает агентство, в этой схеме по выводу средств помимо «Проммо» могли быть задействованы ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «БиТиЛинк» и ООО «ИгроТроник». Если это найдет подтверждение, то общая сумма выведенных денег, по подсчетам АСВ, превысит 35,5 млрд рублей.