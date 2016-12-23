Deutsche Bank выплатит 3,1 млрд долларов по иску Министерства юстиции США о манипуляциях на рынке ипотечных ценных бумаг, а также связанной с этим деятельности в период с 2005 по 2007 год, сообщает Reuters.

В соответствии с условиями мирового соглашения Deutsche Bank согласился выплатить гражданский денежный штраф в размере 3,1 млрд долларов и обеспечить выплаты потребителям США на 4,1 млрд долларов.

Deutsche Bank также заявил, что ожидает снижения финансовых показателей в IV квартале 2016 года в связи с выплатой штрафа.