Банки собираются выпустить до 40 млн карт платежной системы «Мир» в 2017 году, показал проведенный «Ведомостями» опрос банков и производителей карт. На счета, к которым будет привязана карта, станет поступать более 14 трлн рублей в год.

«Исходя из прогнозов наших клиентов, мы планируем выпустить порядка 15 миллионов карт «Мир» в 2017 году», — рассказывает представитель «Алиота», одного из крупнейших производителей пластика, оговорившись, что по сложившейся практике карточного рынка размеры поставок не контрактуются заранее. «Алиот» уже произвел свыше 2 млн карт «Мир», добавил он. Столько же карт «Мир» изготовил в этом году и «Новакард», рассказывает его коммерческий директор Вадим Устинов. И добавляет, что в 2017 году компания ждет 10-кратного роста производства карт «Мир». У компании подписаны контракты на выпуск «Мира» с 10 банками.

По данным издания, Сбербанк готовится выпустить до 40 млн национальных карт в ближайшие два года. О масштабных планах банка знает и его контрагент: эмиссия может достигнуть 30 млн. Представитель банка не раскрыл планы эмиссии «Мира» на 2017–2018 годы.

Такой популярности «Мира» способствует закон: средства из бюджета должны приходить только на счета, к которым привязана карта «Мир». Недавно ЦБ уточнил: с 2018 года операции по другим картам по таким счетам будут невозможны. В 2017 году из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн рублей.

До 2018 года ВТБ 24 планирует выпустить 1,4 млн карт «Мир», указывает пресс-служба ВТБ. Сам ВТБ в следующем году надеется выпустить 500 тыс. карт, добавила руководитель службы банковских карт Мария Точилова, также в будущем году банк ВТБ планирует приступить к эмиссии социальных карт на базе национальной платежной системы.

Массовую эмиссию Бинбанк «решил проводить разумно» и дождаться развития инфраструктуры, говорит член правления Бинбанка Дамир Баттулин, поэтому по итогам 2016 года у банка небольшой объем эмиссии — порядка 20 тыс. карт. Он полагает, что в 2017 году Бинбанк выпустит сотни тысяч карт «Мир». «Открытие» выпускает карты «Мир» для зарплатных проектов, банк заключает договоры на зарплатное обслуживание с предприятиями бюджетной сферы, рассказывает исполнительный директор по розничным продуктам банка Антон Сафонов, в 2017 году «Открытие» планирует выпустить до 200 тыс. карт «Мир».

По мнению Сафонова, масштаб эмиссии «Мира» будет зависеть от двух факторов: активности самих организаций по переводу зарплатных проектов и маркетинговых действий НСПК по созданию у потребителей спроса на эти карты.