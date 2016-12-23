Правительство Италии одобрило в пятницу экстренный план, который предусматривает оказание финансовой помощи проблемным банкам, прежде всего третьему по размеру в республике и старейшему в мире финансово-кредитному учреждению Monte dei Paschi di Siena. Об этом заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони на пресс-конференции в Риме, сообщает агентство AFP.

По словам Джентилони, программа рефинансирования гарантирует полное сохранение сбережений физических лиц. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан отметил, что выделенных средств «будет достаточно для прохождения стресс-теста». В среду парламент Италии одобрил план правительства по выделению 20 млрд евро в рамках обеспечения адекватного уровня ликвидности банковской системы. Таким образом, на эту сумму власти смогут увеличить госдолг республики.

По данным AFP, план предусматривает, в частности, возможность выпуска проблемными банками ценных бумаг под гарантии правительства в обмен на комиссионное вознаграждение, что позволит таким финансово-кредитным учреждениям сохранить доступ к финансовым рынкам. Также банки по согласованию с Еврокомиссией получат на заранее обговоренных условиях доступ к программе срочного снабжения (emergency liquidity assistance, ELA), помощь по которой была предоставлена банкам Греции. План также предусматривает профилактический механизм рекапитализации.

Monte dei Paschi di Siena был основан в феврале 1472 года Генеральным советом Сиенской Республики для предоставления займов по низким процентным ставкам наименее обеспеченным гражданам. В конце 2014 года у него было более 2 тыс. отделений почти по всему миру. Он занимает одну из ведущих позиций в Италии в области оказания банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу. Его клиентами являются несколько миллионов человек.