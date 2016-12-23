Сбербанк, много лет обещавший клиентам-физлицам возможность проводить любые операции по счетам в офисах без географической привязки, отказался от реализации этой идеи, сообщает РБК. Вместо этого он будет наращивать мощности онлайн-банка.

«В настоящее время действует ряд ограничений по операциям в отделениях, это связано с безопасностью. Когда все сотрудники имеют доступ ко всей информации, риски мошенничества возрастают», — рассказал РБК один из источников в банке. Другой подтвердил это, добавив, что банк принял решение сделать акцент на надежность и технологичность. В связи с этим Сбербанк сосредоточился на увеличении возможностей системы «Сбербанк Онлайн», где человеческий фактор минимизирован.

Зампред правления Сбербанка Вадим Кулик уточнил, что в настоящее время технически базы территориальных банков объединены, однако у сотрудников внутренних структурных подразделений есть ограничения по пользованию данными базами. «Это связано с нашей заботой о клиентах и вопросами их безопасности», — говорит Кулик. «В настоящее время мы работаем над реализацией проекта Единой фронтальной системы (ЕФС), где таких ограничений не будет. Рассчитываем, что она заработает в 2017–2018 годах», — добавил он.

У Сбербанка разветвленная сеть территориальных банков: их 14. При этом в отличие от большинства банков у клиентов Сбербанка далеко не всегда есть возможность проводить операции по счетам клиентов в офисах банка вне зависимости от их географического положения. Сбербанк объяснял это разрозненностью объединения баз данных.

В течение пяти лет — с 2011 по сентябрь 2015 года — Сбербанк переводил все территориальные банки на единую IT-платформу. Банк раскрывал, что бюджет программы составляет более 1 млрд долларов (по состоянию на сентябрь 2013 года). Глава Сбербанка Герман Греф в начале 2016 года заявлял, что это был самый крупный и быстрый проект централизации IT-инфраструктуры в мире. Вместе с тем Греф признал, что «как только мы построили наш супер-дата-центр, все закончили, мы пришли к выводу, что мы абсолютно неконкурентоспособны».

Причиной решения отложить объединение сети Сбербанка могут быть не только риски мошенничества, но и высокие расходы на такую операцию, считают эксперты. Как отмечает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов, модернизация автоматизированной банковской системы — это колоссальные затраты и риски.