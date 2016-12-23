Муниципальный Камчатпрофитбанк предлагает оформить дебетовые карты «Мир». Годовое обслуживание по карте «Мир» составит 200 рублей, «Мир Классической» — 490 рублей, «Мир Премиальной» — 3 тыс. рублей.
«Срок действия карты «Мир» — два года, «Классической» и «Премиальной» — три года. Плата за СМС-информирование только о расходных операциях не взимается, информирование обо всех операциях по карте — 45 рублей в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно.
Комиссия за снятие денежных средств в устройствах сторонних кредитных организаций по картам «Мир Классическая» и «Мир Премиальная» не взимается, а по карте «Мир» составит 1%, но не менее 125 рублей.
АО «АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» — небольшой региональный финансовый институт Камчатской области. Учрежден в 1992 году. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов области, а также развитие розничных программ кредитования и привлечение средств населения во вклады. Основные источники фондирования — вклады населения и, в меньшей степени, средства предприятий и организаций. Основными бенефициарами Камчатпрофитбанка являются председатель правления, член совета директоров Игорь Полунин (29,96%), Валентина Селимова (19,47%), члены совета директоров: Виктор Иванников (13,37%), Александр Поздеев (13,37%) и Владимир Габрусь (5,53%), председатель совета директоров Юрий Гринь (5,08%). Александр Никитин и Ирина Челпанова (отец и дочь) совместно владеют 4,68% акций, Галина Воловикова (4,32%), Руслан Гумецов (2,86%), Анна Гомзина (0,63%), Валентина Полковникова (0,14%), Людмила Сафронова (0,10%). На акционеров-миноритариев приходится 0,49% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 7,35 млрд рублей (258-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,94 млрд, кредитный портфель — 3,33 млрд, обязательства перед населением — 4,48 млрд.