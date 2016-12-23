Муниципальный Камчатпрофитбанк предлагает оформить дебетовые карты «Мир». Годовое обслуживание по карте «Мир» составит 200 рублей, «Мир Классической» — 490 рублей, «Мир Премиальной» — 3 тыс. рублей.

«Срок действия карты «Мир» — два года, «Классической» и «Премиальной» — три года. Плата за СМС-информирование только о расходных операциях не взимается, информирование обо всех операциях по карте — 45 рублей в месяц», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.

Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах сторонних кредитных организаций по картам «Мир Классическая» и «Мир Премиальная» не взимается, а по карте «Мир» составит 1%, но не менее 125 рублей.