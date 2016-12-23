Уже весной 2017 года банки смогут идентифицировать клиентов по биометрическим параметрам (отпечаткам пальцев, сетчатке глаза), а также взаимодействовать с ними по видеосвязи — например, по скайпу. Такие поправки в 115-ФЗ готовят ЦБ, Минкомсвязь и Росфинмониторинг. Это позволит клиентам банков по скайпу открывать вклады и подавать заявки на получение кредитов, пишут «Известия».

При этом первичная идентификация граждан в офисе по паспорту не отменяется. Один раз нужно будет лично явиться в банк: предъявить документы, сдать биометрические параметры и определить способ взаимодействия. Как пояснил изданию замглавы Минкомсвязи Андрей Козырев, новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг.

«С этими логином и паролем он далее сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут СМС и биометрия, — указал он. — Мы считаем этот способ повторной идентификации надежным и защищенным от различного рода мошенничеств. Сейчас согласовываются требования к безопасности и параметры. Мы рассчитываем, что в 2017 году изменения в законодательство будут приняты и проект запустится уже весной».

Центробанк намерен заняться удаленной идентификацией клиентов банков Госсистема удаленной идентификации клиентов банками может быть внедрена в 2017 году, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, отвечая на вопросы депутатов.

Официальные представители ЦБ добавляют, что «Банк России совместно с Минкомсвязью и Росфинмониторингом определили механизмы удаленной идентификации физических лиц для дистанционного получения финансовых услуг, в том числе для открытия банковских счетов». А это значит, что действующие клиенты банков смогут по скайпу открывать новые вклады и подавать заявки на получение кредитов. В пресс-службе Центробанка уточнили, что сейчас прорабатываются вопросы правового обеспечения, в том числе за счет изменений в 115-ФЗ, чтобы реализовать механизм удаленной идентификации.

«При проведении удаленной идентификации кредитные организации смогут применять дополнительные меры по снижению рисков с помощью биометрических данных физлиц, а также при необходимости использовать сеансы видеосвязи и/или запрашивать дополнительную информацию», — рассказали газете в ЦБ.

По словам представителей Банка России, это позволит сделать механизм удаленной идентификации более надежным.

«Предложенная схема будет действовать только для клиентов банков, которые пройдут идентификацию после вступления в силу соответствующего механизма, так как инструмент предполагает необходимость регистрации клиента на портале госуслуг, а также получение биометрических данных», — подчеркнули в Центробанке.

После прохождения идентификации в одном банке клиент может открывать вклады или брать кредиты дистанционно в других организациях. Пока предполагается в качестве канала связи использовать скайп, а в дальнейшем — любые другие каналы.