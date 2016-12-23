Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «Интехбанк» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в релизе.

Одновременно приказом Банка России введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка сроком на три месяца.

В соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет определен Агентством по страхованию вкладов.

Напомним, 13 декабря Интехбанк не исполнил обязательства по сделке РЕПО с Татфондбанком общей стоимостью 845,8 млн рублей, за что на него был наложен штраф. Позже банк ввел временные ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов до 50 тыс. рублей в день «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфондбанка». 13 декабря кредитная организация также сообщила об ограничении снятия наличных во всех банкоматах и кассах подразделений банка до 50 тыс. рублей.

В понедельник, 19 декабря, банк приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам. «В связи со сложившимся кризисом в банковском секторе РТ ПАО «Интехбанк» временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание в территориальных подразделениях банка до стабилизации ситуации», — отмечали в банке.

Источник на банковском рынке во вторник сообщил порталу Банки.ру, что в Интехбанке введено частичное ограничение в проведении платежей через БЭСП. «В зависимости от характера запроса банк может проводить некоторые операции», — уточнял собеседник портала. Однако в банке опровергли информацию об ограничении в проведении платежей через БЭСП.

Проблемы у кредитных организаций Татарстана начались после того, как ЦБ установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию.

Интехбанк опроверг информацию об ограничении в проведении платежей через БЭСП​

Интехбанк опроверг информацию о частичном ограничении в проведении платежей через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

Интехбанк ПАО «ИнтехБанк» — средний по размеру активов региональный банк с основным числом подразделений в Республике Татарстан, а также филиалами в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование представителей малого и среднего предпринимательства, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, операции на финансовых рынках.
Структура акционерного капитала ИнтехБанка сложная, бенефициаров, осуществляющих фактический контроль, банк не называет. В настоящее время фининститут имеет 13 акционеров. 17,50% в совокупности принадлежит компаниям АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО») и ООО «Страховая Компания «НАСКО Жизнь». В числе акционеров данных организаций ПАО «АК Барс» Банк, компании ООО «Миэль Капитал» и ООО «Альпари Капитал», физические лица. Доли в размере 9,94—9,96% (в общей сложности 49,75%) от капитала банка принадлежат пяти юрлицам, подконтрольным 17 частным акционерам. Среди данных юрлиц необходимо выделить ООО «НефтеТрейдСервис» и ООО «Креатив-Инвест». В состав бенефициаров первой организации входит ее финансовый директор Айрат Жамилов — член совета директоров ИнтехБанка. В числе бенефициаров второй компании и соответственно ИнтехБанка — бывший депутат Госсовета и заслуженный экономист Республики Татарстан, экс-председатель правления, а ныне член совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов. 10,03% акций ИнтехБанка принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в том числе через Некоммерческую организацию «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган». Оставшаяся часть капитала банка распределена между различными татарстанскими структурами в форме ООО: «Поляр» (7,68%), «Стандарт Ритейл» (7,55%), УК «ТатИнК» (4,9%), и акционерами-миноритариями (2,59%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 35,20 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,96 млрд, кредитный портфель — 20,91 млрд, обязательства перед населением — 16,28 млрд.