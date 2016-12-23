Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «Интехбанк» приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в релизе.



Одновременно приказом Банка России введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка сроком на три месяца.

В соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет определен Агентством по страхованию вкладов.

Напомним, 13 декабря Интехбанк не исполнил обязательства по сделке РЕПО с Татфондбанком общей стоимостью 845,8 млн рублей, за что на него был наложен штраф. Позже банк ввел временные ограничения на снятие денег при досрочном закрытии вкладов до 50 тыс. рублей в день «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфондбанка». 13 декабря кредитная организация также сообщила об ограничении снятия наличных во всех банкоматах и кассах подразделений банка до 50 тыс. рублей.

В понедельник, 19 декабря, банк приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам. «В связи со сложившимся кризисом в банковском секторе РТ ПАО «Интехбанк» временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание в территориальных подразделениях банка до стабилизации ситуации», — отмечали в банке.



Источник на банковском рынке во вторник сообщил порталу Банки.ру, что в Интехбанке введено частичное ограничение в проведении платежей через БЭСП. «В зависимости от характера запроса банк может проводить некоторые операции», — уточнял собеседник портала. Однако в банке опровергли информацию об ограничении в проведении платежей через БЭСП.



Проблемы у кредитных организаций Татарстана начались после того, как ЦБ установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию.

Интехбанк опроверг информацию об ограничении в проведении платежей через БЭСП​ Интехбанк опроверг информацию о частичном ограничении в проведении платежей через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП).