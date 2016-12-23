У Татфондбанка все еще есть шанс на санацию

Банк России все еще рассматривает возможность спасти рухнувший Татфондбанк, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к регулятору. По их словам, ЦБ вел переговоры с крупными банками о возможности санировать Татфондбанк, но договориться с ними пока не удалось. На оздоровление банка могут пойти средства от продажи «Татнефтью» доли в компании «Нижнекамскнефтехим».

Правительство Татарстана ведет переговоры о ситуации в Татфондбанке и просило ЦБ банк санировать, говорит человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Обсуждалось несколько сценариев спасения банка, но ЦБ не готов санировать банк без участия местного правительства. Свободных средств, которые республика могла потратить на спасение банка, нет, но пока шанс на санацию банка сохраняется, республика (владеет акциями крупных местных компаний) пытается изыскать возможности помочь банку.

В среду «Татнефть» объявила о продаже 22% компании «Нижнекамскнефтехим» группе компаний «ТАИФ» за 32 млрд рублей, сделка должна быть закрыта до конца года. Сделку финансировал Альфа-Банк. ГК «ТАИФ» до завершения сделки принадлежало 52,5%. Один из собеседников издания сказал, что вырученные средства планировалось опосредованно направить на спасение банка, если ЦБ все же решит его санировать.

Изначально предполагалось, что от республики на финансовое оздоровление банка потребуется около 30 млрд рублей, тогда Центробанк может выделить кредит более чем на 100 млрд рублей. Но сейчас параметры изменились, говорит человек, близкий к ЦБ. Кроме того, у республики есть земли, которые она готова внести в капитал банка, знает человек, близкий к Банку России. Не исключено, что эти деньги могут потребоваться и для поддержания «Ак Барса», полагает один из местных чиновников.

СМИ: ЦБ несколько раз отказал Татфондбанку в финансировании Татфондбанк на фоне проблем с ликвидностью несколько раз обращался в Банк России за получением финансирования, но получал отказы, пишет РБК. Банк просил средства у регулятора в рамках положения 312-П («О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»). В совокупности банк претендовал на 9–10 млрд рублей.

Переговоры о санации велись с представителями групп ВТБ и «Открытие», знают человек, близкий к Татфондбанку, и сотрудник одного из указанных санаторов. Розничная «дочка» группы — ВТБ 24 — изучала активы Татфондбанка и других местных игроков, а также вариант санации банка, сказал один из топ-менеджеров группы. По информации издания, банк «ФК Открытие» от потенциального участия в санации отказался. Две недели назад ЦБ приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, но большинство приглашенных общение после встречи продолжать не стали. По данным издания, Банк России не раскрывал потенциальным инвесторам, сколько может быть выделено средств на санацию банка.

Группа ВТБ рассматривала другой вариант — выкуп «хороших» активов у Татфондбанка, говорит один из сотрудников последнего. Представитель ВТБ заверил, что банк не собирается участвовать в санации Татфондбанка, а на вопросы о том, рассматривает ли группа выкуп активов, не ответил.

В настоящее время в Татфондбанке работает временная администрация, проверяющая его финансовое состояние. По итогам ее работы будет принято решение о дальнейшей судьбе банка. ЦБ 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца.

