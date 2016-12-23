Торги акциями в РФ стартовали в пятницу положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс ММВБ повысился на 0,18% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 178,61 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,09% до 1 126,78.

«Индекс ММВБ до Нового года, по нашим оценкам, может просесть до 2 150 пунктов, однако в целом о развороте тренда пока речи не идет. Мы также предполагаем, что в пятницу, 23 декабря, фондовые индексы в России будут преимущественно консолидироваться неподалеку от достигнутых накануне отметок. Центральным событием дня станет пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которую, впрочем, российский рынок может никак не отреагировать. Курс доллара США на Московской бирже в этот день, вероятно, сохранит колебания около 61 рубля за доллар», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.