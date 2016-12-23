Проинвестбанк приступил к выпуску новой дебетовой карты «Платежная» в категории MasterCard Maestro. Счет — рубли. Срок действия — пять лет.

Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Бесплатно снять денежные средства с карты возможно в устройствах банка и сторонних кредитных организаций. По карте предусмотрены скидки в магазинах-партнерах программы лояльности «ДаДаДа».

«Одним из плюсов предложения является наличие cash back в размере 0,3% от суммы любых покупок. Стоит обратить внимание, что лимит на снятие наличных в сутки и в месяц составляет 5 тысяч рублей. Минусом продукта является высокая комиссия за СМС-информирование в размере 60 рублей в месяц», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.