Проинвестбанк приступил к выпуску новой дебетовой карты «Платежная» в категории MasterCard Maestro. Счет — рубли. Срок действия — пять лет.
Плата за выпуск и годовое обслуживание не взимается. Бесплатно снять денежные средства с карты возможно в устройствах банка и сторонних кредитных организаций. По карте предусмотрены скидки в магазинах-партнерах программы лояльности «ДаДаДа».
«Одним из плюсов предложения является наличие cash back в размере 0,3% от суммы любых покупок. Стоит обратить внимание, что лимит на снятие наличных в сутки и в месяц составляет 5 тысяч рублей. Минусом продукта является высокая комиссия за СМС-информирование в размере 60 рублей в месяц», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Прасковина.
ПАО «АКБ «Проинвестбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Пермь), ориентированный на корпоративное кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц и корпоративных клиентов. Кредитная организация контролируется частными лицами, в состав которых входит топ-менеджмент банка.
На текущий момент основными бенефициарами банка, согласно раскрываемой информации, выступают член наблюдательного совета банка Андрей Харитонов (19,20%), председатель наблюдательного совета Максим Сорокин, член наблюдательного совета Дмитрий Смиренов и Геннадий Гольдин (по 18,64%), член наблюдательного совета Ирина Иванова (8,08%), Рипсиме Демирчан (7,86%), Юлия Зарянкина (7,64%) и миноритарии (1,3%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,87 млрд рублей (450-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 1,19 млрд, обязательства перед населением — 0,74 млрд.