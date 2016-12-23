Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 5 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 60,92 рубля, курс евро на столько же увеличился, до 63,64 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Курс доллара может коснуться отметки 60 рублей, допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, рубль поддержат нефть и спрос на рублевую ликвидность в преддверии налогового периода.

«Ценовой отскок по нефти от уровня 54,02 доллара изменил техническую картину на четырехчасовом периоде и вселил в покупателей уверенность в том, что повышение цен продолжится. Если цена на нефть сорта Brent закрепится выше 54,5 доллара, то рост котировок усилится до 57,23 доллара», — комментирует эксперт.

Продажа валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода будет поддерживать рубль до 26 декабря, продолжает аналитик. Он уточнил, что на понедельник приходится пик налоговых выплат (НДС, НДПИ).

«Учитывая, что в понедельник выходной день на зарубежных биржах из-за Рождества, USD/RUB при стабильных ценах на нефть может проверить на прочность уровень 60. В пятницу доллар проведет день в диапазоне 60,65–61,2 рубля, евро — в диапазоне 63,4–63,9 рубля», — допускает эксперт.

Динамика рубля становится тревожной: даже при снижении цен на нефть пара USD/RUB делала попытки обновить годовые минимумы, отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Это значит, указывает она, что российская валюта отрывается от динамики нефти и начинает больше реагировать на рыночные настроения и политические ожидания.

Однако пока что бюджет России зависит именно от налоговых поступлений из нефтегазового сектора, поэтому дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом, поясняет эксперт. «Именно поэтому Центробанк даже не пытался вмешаться в ситуацию с активным спросом на доллары на российском рынке. Спрос был вызван крупными погашениями внешнего долга, и в прошлом регулятор пытался нейтрализовать негативный эффект от подобных потоков, но не в этот раз», — комментирует аналитик.

Однако в случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты, предупреждает Афанасьева. Текущие уровни по паре USD/RUB она считает привлекательными для входа в рынок покупками с целью на 61,7 и далее на 62,4.

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