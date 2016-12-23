Банк «Русский Стандарт» в декабре провел первую на российском рынке операцию по карте UnionPay с использованием бесконтактной технологии оплаты QuickPass. Об этом сообщили в банке, уточнив, что данный шаг стал заключительным этапом сертификации банка на обслуживание бесконтактных карт международной платежной системы UnionPay.

В «Русском Стандарте» напоминают, что банк и платежная система UnionPay являются стратегическими партнерами с 2011 года. «Обслуживание карт QuickPass значительно расширит возможности для использования международных карт UnionPay в России, включая бесконтактную оплату с использованием смартфона», — поясняют в банке.



Исполнительный директор эквайринга и трансакционного бизнеса банка Иван Глазачев отмечает, что «сегодня «Русский Стандарт», построивший одну из крупнейших эквайринговых сетей в РФ, стал вторым банком по оборотам по картам UnionPay в России, а возможность приема распространилась по всей стране и проникла во все сегменты бизнеса».



UnionPay International (UPI) является дочерней компанией China UnionPay и сосредоточена на расширении и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве более чем с 1 тыс. финансовых институтов по всему миру UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 160 странах мира. Карты UnionPay эмитируются более чем в 40 странах, включая Россию.