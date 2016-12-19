Credit Suisse согласился заплатить США 5,28 млрд долларов для урегулирования претензий по продаже банком ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

В сумму выплаты входит штраф в размере 2,48 млрд долларов, а также выплаты клиентам, пострадавшим в результате резкого падения цен на недвижимость при 2,8 млрд долларов в течение последующих пяти лет, сообщает агентство.

Аналитики ожидали, что сумма требований Минюста США к банку будет ниже. В JP Morgan ее оценивали в 2 млрд долларов.