Совет директоров «МегаФона» одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 года для утверждения сделки по покупке контрольного пакета акций Mail.ru Group, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

«По условиям планируемой сделки «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн долларов США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн долларов США через год после закрытия сделки», — говорится в сообщении.

Сделка подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, а также зависит от ряда факторов, не зависящих от «МегаФона». ФАС пока не получила ходатайство о покупке 63,8% Mail Group «МегаФоном». «Ходатайство не поступало», — сказал ТАСС представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Финансовым консультантом «МегаФона» выступает Morgan Stanley.



«Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы», — отметили в «МегаФоне».