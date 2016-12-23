Более половины (60%) выпущенных в России облигаций не являются ликвидными, это 8 трлн рублей из 13 трлн, подсчитали в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Центробанк хочет добиться от банков и профучастников реальной оценки бондов на балансе, что снизит активы и прибыль, пишут «Ведомости».

Эти облигации в скором времени придется переоценить, сообщил на днях первый зампред ЦБ Сергей Швецов: регулятор со временем откажется от оценки малоликвидных бумаг исходя из биржевых котировок, поскольку хочет учитывать их ликвидность. Данные о ней он намерен получать у ценовых центров.

Экспертный совет ценового центра НРД (в совет входят банки и представители регулятора) сейчас формирует новую модель оценки малоликвидных облигаций. Рыночная цена будет рассчитываться с учетом концентрации активов (индекс Херфиндаля — Хиршмана), количества инвесторов, указал председатель совета Георгий Урютов. Например, если выпуск выкупает один или два участника, он будет признан неликвидным, говорит Урютов, мнение о том, как считать ликвидность, поддержано всеми участниками совета.

Если рынок неактивный и инструмент неликвидный, то ценовому центру придется использовать вероятность дефолта как основу для определения справедливой стоимости. Основная задача совета в начале следующего года — разработать методику определения вероятности дефолта, резюмирует он.

Сотрудник одного из центров оценки говорит, что ЦБ интересуется использованием данных и для регуляторных целей, но хочет оставить за собой право использовать собственную методику оценки для кризисных моментов. Его коллега из другого центра указывает, что территориальные управления Центробанка неофициально интересовались данными НРД при проверках банков.

Банки должны дисконтировать справедливую стоимость облигаций при их низкой ликвидности, уверен начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Аргазаев. Сейчас оценка активности и ликвидности отдана на откуп участникам рынка, банк заинтересован в признании бумаг максимально ликвидными, признает он. По данным Банка России, вложения банков в облигации на 1 ноября составляют 9,2 трлн рублей.

Вероятно, ЦБ рекомендует банкам использовать данные ценовых центров при расчете нормативов, но кредитные организации могут с этим спорить, замечает он, инструкции Центробанка позволяют финучреждениям использовать собственную оценку облигаций, которую ЦБ, в свою очередь, сможет оспорить во время проверки. Центробанк может неожиданно предписать доначислить резервы, поэтому многие банки предпочтут использовать консервативный подход центра оценки, методика которого аккредитована в ЦБ.