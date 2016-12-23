Банк «Зенит Сочи» предлагает открыть вклад «Новогодний».

Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей, срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 8,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются в сумме от 10 тыс. рублей в течение 45 дней с момента открытия вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Предложение действует до 1 февраля 2017 года.



«Депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. По желанию клиента выпускается карта MasterCard Standard с бесплатным годовым обслуживанием», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.