Банк «Зенит Сочи» предлагает открыть вклад «Новогодний».
Его минимальная сумма — 30 тыс. рублей, срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 8,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются в сумме от 10 тыс. рублей в течение 45 дней с момента открытия вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Предложение действует до 1 февраля 2017 года.
«Депозит без права частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. По желанию клиента выпускается карта MasterCard Standard с бесплатным годовым обслуживанием», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 4,80 млрд рублей (318-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,85 млрд, кредитный портфель — 2,73 млрд, обязательства перед населением — 1,94 млрд.