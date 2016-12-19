На торгах Московской биржи в пятницу обыкновенные акции «МегаФона» дешевеют на фоне сообщений о планах по покупке контрольного пакета в Mail.ru Group. По состоянию на 11:16 мск они торгуются по цене 548,9 рубля за бумагу (минус 3,58% к вчерашней цене закрытия). Минимальная цена на торгах составила 540,5 рубля за акцию, максимальная — 575 рублей.

Ранее стало известно, что «МегаФон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций холдинга. Сумма сделки составит 640 млн долларов.

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