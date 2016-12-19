В 2017 году на рынке IPO (первичное публичное размещение акций) произойдет революция, считает исполнительный директор по рынку инвестиций и инноваций Московской биржи Геннадий Марголит.

«2017 год — революционный. Я тоже жду какой-то революции, и она произойдет на рынке IPO. Это может стать если не массовым, то серийным явлением. Для этого есть все предпосылки — инфраструктура, категории инвесторов. То, чего нам не хватало, это длинных денег. Но ЦБ подготовил положение, которое даст возможность НПФ вкладываться в рынок инноваций и инвестиций. Сами НПФ превращаются в рыночные институты», — пояснил Марголит.

Определиться в выборе инвестиционной стратегии, купить в режиме онлайн акции российских компаний, оставить заявку на приобретение облигаций, а также открыть индивидуальный инвестиционный счет теперь можно с помощью раздела «Инвестиции» портала Банки.ру.

