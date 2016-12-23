Спустя семь лет банк «Ренессанс Кредит» вернулся в тройку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования). По данным на 1 декабря, он обогнал по объему таких кредитов Альфа-Банк, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank Research Group (FRG).
Согласно данным FRG, по итогам ноября портфель POS-кредитов «Ренессанс Кредита» составил 23,25 млрд рублей, Альфа-Банка — 23,15 млрд. Первое место по-прежнему удерживает Хоум Кредит Банк (52,11 млрд рублей), второе — ОТП Банк (30,7 млрд). Для «Ренессанс Кредита» вхождение в тройку лидеров — знаковый момент. Банк вернул утраченные около семи лет назад позиции. Из топ-3 «Ренессанс Кредит» выбыл в конце 2009 года из-за кризиса.
В «Ренессанс Кредите» пояснили, что высокие темпы роста были достигнуты за счет наращивания регионального присутствия банка при сохранении объемов сотрудничества с федеральными торговыми сетями. «Мы активно развиваемся в регионах, открываем новые точки», — говорит старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. По его словам, с начала года их число выросло на 20 тыс. — до 70 тыс. При этом, продолжает Васильев, «мы выходим в новые регионы, например, Северный Кавказ, где традиционно работает немного банков».
Он отмечает, что риски в этом регионе несколько выше, но банк научился с ними работать. Васильев пояснил также: «Мы намерены и дальше придерживаться такой стратегии, в частности, наращивать присутствие в удаленных частях Сибири и на Дальнем Востоке». Планы по росту портфеля POS-кредитов в следующем году Васильев не раскрыл, сославшись на то, что они находятся в стадии согласования.
Эксперты сходятся во мнении, что такая стратегия хоть и позволяет быстро увеличить долю рынка, может негативно сказаться на прибыльности в будущем.
Впрочем, у быстрого роста могут быть другие цели — например, повысить привлекательность в глазах инвесторов, если акционеры планируют продать бизнес полностью или частично. Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года блок-пакет в «Ренессанс Кредите» может получить группа «Сафмар».
Акционеры финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов заинтересованы в приобретении 25% акций банка «Ренессанс Кредит» группы «Онэксим» (основной акционер — Михаил Прохоров) с возможностью дальнейшего увеличения доли, пишет «Коммерсант».
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 104,19 млрд рублей (65-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,15 млрд, кредитный портфель — 88,33 млрд, обязательства перед населением — 66,49 млрд.