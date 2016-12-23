Спустя семь лет банк «Ренессанс Кредит» вернулся в тройку лидеров на рынке кредитования в торговых сетях (POS-кредитования). По данным на 1 декабря, он обогнал по объему таких кредитов Альфа-Банк, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Frank Research Group (FRG).

Согласно данным FRG, по итогам ноября портфель POS-кредитов «Ренессанс Кредита» составил 23,25 млрд рублей, Альфа-Банка — 23,15 млрд. Первое место по-прежнему удерживает Хоум Кредит Банк (52,11 млрд рублей), второе — ОТП Банк (30,7 млрд). Для «Ренессанс Кредита» вхождение в тройку лидеров — знаковый момент. Банк вернул утраченные около семи лет назад позиции. Из топ-3 «Ренессанс Кредит» выбыл в конце 2009 года из-за кризиса.

В «Ренессанс Кредите» пояснили, что высокие темпы роста были достигнуты за счет наращивания регионального присутствия банка при сохранении объемов сотрудничества с федеральными торговыми сетями. «Мы активно развиваемся в регионах, открываем новые точки», — говорит старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. По его словам, с начала года их число выросло на 20 тыс. — до 70 тыс. При этом, продолжает Васильев, «мы выходим в новые регионы, например, Северный Кавказ, где традиционно работает немного банков».

Он отмечает, что риски в этом регионе несколько выше, но банк научился с ними работать. Васильев пояснил также: «Мы намерены и дальше придерживаться такой стратегии, в частности, наращивать присутствие в удаленных частях Сибири и на Дальнем Востоке». Планы по росту портфеля POS-кредитов в следующем году Васильев не раскрыл, сославшись на то, что они находятся в стадии согласования.

Эксперты сходятся во мнении, что такая стратегия хоть и позволяет быстро увеличить долю рынка, может негативно сказаться на прибыльности в будущем.

Впрочем, у быстрого роста могут быть другие цели — например, повысить привлекательность в глазах инвесторов, если акционеры планируют продать бизнес полностью или частично. Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года блок-пакет в «Ренессанс Кредите» может получить группа «Сафмар».

СМИ: акционеры группы «Сафмар» могут приобрести 25% банка «Ренессанс Кредит» Акционеры финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов заинтересованы в приобретении 25% акций банка «Ренессанс Кредит» группы «Онэксим» (основной акционер — Михаил Прохоров) с возможностью дальнейшего увеличения доли, пишет «Коммерсант».