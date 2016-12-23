Банк «Глобэкс» понизил ставки по вкладам.

«Максимальный» (от 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро) в рублях размещается под 8,25—8,75%, в долларах — под 0,5—1,5%, в евро — под 0,2—0,4% (ранее — под 8,5—9%, 1—2% и 0,25—1,25% соответственно), а «Максимальный он-лайн» (от 10 тыс. рублей, 200 долларов или евро) в рублях — под 8,25—8,9%, в долларах — под 0,5—1,6%, в евро — под 0,2—0,5% годовых (прежде — под 8,5—9,15%, 1—2,1% и 0,25—1,35%). Оба вклада можно открыть на срок от трех месяцев до двух лет. Выплата процентов производится по окончании срока договора. Дополнительные взносы не принимаются.

«Оптимальный» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро) в рублях оформляется под 7,25—8,25%, в долларах — под 0,1—1,4%, в евро — под 0,1—0,3% (до этого — под 7,5—8,5%, 0,6—1,9% и 0,1—1,15% ), а «Оптимальный он-лайн» (от 10 тыс. рублей, 200 долларов или евро) в рублях — под 7,25—8,4%, в долларах — под 0,1—1,5%, в евро — под 0,1—0,4% годовых (ранее — под 7,5—8,65%, 0,6—2% и 0,1—1,25%). Оформить депозиты можно на три, шесть месяцев или один год.

«Универсальный» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов или евро) в рублях привлекается под 7,25—8%, в долларах — под 0,95—1,3%, в евро — под 0,1—0,2% (прежде — под 7,5—8,25%, 1,15—1,8% и 0,1—1,05% ), а «Универсальный он-лайн» (от 10 тыс. рублей, 200 долларов или евро) в рублях — под 7,25—8,15%, в долларах — под 0,95—1,4%, в евро — под 0,1—0,3% годовых (ранее — под 7,5—8,4%, 1,15—1,9% и 0,1—1,15%). Срок размещения накоплений — шесть месяцев, один или два года.

Проценты по четырем вышеуказанным депозитам ежемесячно выплачиваются либо капитализируются. Предусмотрено их пополнение.