Спад российского ВВП в 2015 году был 3,7%, а в текущем составит 0,5—0,6%. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«В стране по году будет минус 0,5—0,6%. Этот рост происходит за счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики. Это в машиностроении, плюсы по грузовикам, по тяжелому машиностроению, по дорожной технике, по химии, по легкой перерабатывающей промышленности и по сельскому хозяйству, конечно. Там рост вообще серьезный, в прошлом году был 2,6%, на данный момент — 4,1%. По году будет не меньше 4%», — рассказал он.

Путин также добавил, что по этому показателю динамика очень хорошая, ее надо сохранить.