Инфляция в России в этом году составит около 5,5%. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

«В прошлом году инфляция даже для нашей экономики была достаточно высокой: связано это было в том числе и с так называемым импортозамещением, в сельском хозяйстве возникли диспропорции на рынке. В этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. В этом году у нас будет уверенно меньше 6%, скорее всего, будет в районе 5,5%», — сообщил Путин.

«Мы говорили о росте инфляции в прошлом году. В этом году с ростом сельхозпроизводства инфляция стала значительно ниже. Проблемы всегда есть, всегда будут. Но мы точно победим. Оно дает свои плоды. По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Было 49, сейчас — 39. Это очень серьезная вещь. Фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, тяжелое машиностроение. Дорожная техника — почти 100% чисто российская. Произошли серьезные внутренние структурные изменения. В этой сфере чрезвычайно важно, чтобы достичь технологической независимости», — отметил Путин.