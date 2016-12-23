Банк России работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе республики. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Центральный банк активно работает с руководством Татарстана. Эта республика у нас является одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации. Правительство Татарстана совместно с ЦБ ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц. Законом предусмотрен соответствующий порядок работы, но, безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать промышленные предприятия, малый и средний бизнес», — отметил глава государства.

Напомним, проблемы у кредитных организаций Татарстана начались после того, как ЦБ установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца и ввел в банк временную администрацию.