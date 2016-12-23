Банк был отключен от БЭСП 23 декабря

Банк на Красных Воротах был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке.

«Отключение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал источник 23 декабря.

В кол-центре кредитной организации сообщили, что интернет-банк функционирует. «Да, работает», — ответил оператор кол-центра на вопрос корреспондента Банки.ру о работе интернет-банка.

На момент написания материала в Банке на Красных Воротах не предоставили порталу Банки.ру официальной позиции.

Банк на Красных Воротах приостановил операции по счетам клиентов Столичный Банк на Красных Воротах временно не проводит операции по счетам клиентов, сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации.



Напомним, что Банк на Красных Воротах временно не проводит операции по счетам клиентов. «Временно операции по счетам клиентов не проводятся, средства с вкладов мы не выдаем. У банка финансовые сложности», — сказал сотрудник отдела по работе с физическими лицами. В банке затруднились сообщить, когда проведение финансовых операций возобновится.