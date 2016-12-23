Банк на Красных Воротах был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке.
«Отключение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал источник 23 декабря.
В кол-центре кредитной организации сообщили, что интернет-банк функционирует. «Да, работает», — ответил оператор кол-центра на вопрос корреспондента Банки.ру о работе интернет-банка.
На момент написания материала в Банке на Красных Воротах не предоставили порталу Банки.ру официальной позиции.
Столичный Банк на Красных Воротах временно не проводит операции по счетам клиентов, сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации.
Напомним, что Банк на Красных Воротах временно не проводит операции по счетам клиентов. «Временно операции по счетам клиентов не проводятся, средства с вкладов мы не выдаем. У банка финансовые сложности», — сказал сотрудник отдела по работе с физическими лицами. В банке затруднились сообщить, когда проведение финансовых операций возобновится.