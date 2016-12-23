Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей регионального филиала Россельхозбанка, а также бывшего руководителя ассоциации сельхозтоваропроизводителей и сельхозтоваропереработчиков «Изумрудная страна» и ее сотрудников. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

К фигурантам дела заявлен гражданский иск в размере более 1,5 млрд рублей. Указанные лица обвиняются в злоупотреблении своими управленческими функциями, что повлекло тяжкие последствия для банка, а также в хищении кредитных денежных средств в особо крупном размере.

Преступления были выявлены и расследованы УФСБ России по Алтайскому краю.



Имена фигурантов дела в релизе прокуратуры не приводятся. Исходя из материалов, публиковавшихся ранее, можно предположить, что речь идет об уголовных делах, возбужденных еще в 2012 году. Тогда были арестованы бывшие топ-менеджеры местного филиала РСХБ Евгений Роговский и Константин Гладышев, а позже задержана бывшая глава агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина.