России необходима сеть небольших региональных банков. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Как я уже говорил ранее, нужна сеть региональных банков, в отношении которых будут действовать не такие жесткие требования регулятора. Однако контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться. При этом нужно бы снизить требования регулирования. Не нужно ставить их в один ряд. По крупным, системообразующим банкам нужно оставить жесткие требования, а по небольшим, которые работают с малым и средним бизнесом, можно требования смягчить. Но качество от этого не должно страдать. И контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться», — отметил Путин.

​ЦБ ограничит региональные банки по видам деятельности
​ЦБ ограничит региональные банки по видам деятельности

ЦБ отказался от концепции территориальной привязки региональных банков, вместо этого для них будут действовать ограничения по видам деятельности. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.