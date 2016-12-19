России необходима сеть небольших региональных банков. Об этом заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Как я уже говорил ранее, нужна сеть региональных банков, в отношении которых будут действовать не такие жесткие требования регулятора. Однако контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться. При этом нужно бы снизить требования регулирования. Не нужно ставить их в один ряд. По крупным, системообразующим банкам нужно оставить жесткие требования, а по небольшим, которые работают с малым и средним бизнесом, можно требования смягчить. Но качество от этого не должно страдать. И контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться», — отметил Путин.