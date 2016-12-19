Воронежская облдума внесла в Госдуму законопроект, который предполагает, что страховая компания будет обязана продлить полис ОСАГО по просьбе клиента, даже если у СК нет новых бланков.

Продлеваться старый договор должен не более чем на 30 календарных дней путем заключения дополнительного соглашения к нему. За это время страховщик должен обеспечить страхователю возможность заключения нового договора ОСАГО на очередной год в установленном законом порядке, следует из законопроекта.

Предлагаемые поправки должны стать дополнительной гарантией выполнения автовладельцами своей обязанности по покупке полиса ОСАГО. По озвученным ранее оценкам представителей Банка России, примерно в трети регионов страны (25—30 регионов) наблюдаются трудности с покупкой полисов «автогражданки». В ряде случаев отказ в заключении договора страховщики объясняют отсутствием бланков.

При этом, как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, в законе об ОСАГО отсутствуют нормы, которые регулируют эту ситуацию.