Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участников организованной группы, незаконно обналичивших 39 млрд рублей. По решению суда они отправятся в колонию на сроки от двух с половиной до четырех с половиной лет, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Суд вынес обвинительные приговоры в отношении Игоря и Александра Крюковых, Татьяны Крюковой, Елены Крюковой, Александра Шемалакова, Альбины Плотниковой, Оксаны Давыдовой, Нины Пунич, Дмитрия Свавильного, Дмитрия Станкевича, Андрея Стригина, Романа Саитгареева и Анны Осиповой. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

«Установлено, что в 2009 году указанные лица в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации объединились в организованную группу под руководством братьев Крюковых, являвшихся руководителями одного из столичных банков», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, сообщники открывали и вели банковские счета юридических лиц с помощью расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание юридических лиц, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.

Всего с 2009-го по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им фирмы обналичили более 39 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 192 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем.

Суд приговорил Игоря Крюкова к трем с половиной годам лишения свободы, Александра Крюкова — к четырем с половиной годам лишения свободы, обоих — с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 1 млн рублей каждому.

Остальным участникам группы назначены наказания от двух с половиной лет до трех лет лишения свободы, с отбыванием в исправительных колониях общего режима. Давыдовой суд счел возможным назначить наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение пяти лет.