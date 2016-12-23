Выплаты вкладчикам Интехбанка, в котором ЦБ ввел временную администрацию, начнутся не позднее 13 января 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 декабря 2016 года», — говорится в сообщении агентства.

ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк
ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанк

Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

Интехбанк ПАО «ИнтехБанк» — средний по размеру активов региональный банк с основным числом подразделений в Республике Татарстан, а также филиалами в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование представителей малого и среднего предпринимательства, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, привлечение средств населения во вклады, операции на финансовых рынках.
Структура акционерного капитала ИнтехБанка сложная, бенефициаров, осуществляющих фактический контроль, банк не называет. В настоящее время фининститут имеет 13 акционеров. 17,50% в совокупности принадлежит компаниям АО «Национальная страховая компания Татарстан» (АО «НАСКО») и ООО «Страховая Компания «НАСКО Жизнь». В числе акционеров данных организаций ПАО «АК Барс» Банк, компании ООО «Миэль Капитал» и ООО «Альпари Капитал», физические лица. Доли в размере 9,94—9,96% (в общей сложности 49,75%) от капитала банка принадлежат пяти юрлицам, подконтрольным 17 частным акционерам. Среди данных юрлиц необходимо выделить ООО «НефтеТрейдСервис» и ООО «Креатив-Инвест». В состав бенефициаров первой организации входит ее финансовый директор Айрат Жамилов — член совета директоров ИнтехБанка. В числе бенефициаров второй компании и соответственно ИнтехБанка — бывший депутат Госсовета и заслуженный экономист Республики Татарстан, экс-председатель правления, а ныне член совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Ильдус Мингазетдинов. 10,03% акций ИнтехБанка принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в том числе через Некоммерческую организацию «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган». Оставшаяся часть капитала банка распределена между различными татарстанскими структурами в форме ООО: «Поляр» (7,68%), «Стандарт Ритейл» (7,55%), УК «ТатИнК» (4,9%), и акционерами-миноритариями (2,59%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 35,20 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,96 млрд, кредитный портфель — 20,91 млрд, обязательства перед населением — 16,28 млрд.