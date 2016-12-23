Выплаты вкладчикам Интехбанка, в котором ЦБ ввел временную администрацию, начнутся не позднее 13 января 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.
«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 декабря 2016 года», — говорится в сообщении агентства.
Центробанк 23 декабря назначил временную администрацию в казанский Интехбанк сроком действия на полгода. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 35,20 млрд рублей (117-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,96 млрд, кредитный портфель — 20,91 млрд, обязательства перед населением — 16,28 млрд.